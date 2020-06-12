Джоан Роулинг пожаловалась на домашнее насилие после обвинений в трансфобии

Автор серии книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг после обвинений в трансфобии заявила, что и сама задумывалась о смене пола. Причиной для этого стали насилие и сексуальные домогательства, которым она подвергалась.

"Я задавалась вопросом – не решилась ли бы на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже. Искушение бежать от женственности было бы огромным", – написала Роулинг.

Писательница отметила, что если бы в ее подростковом возрасте был интернет, она могла бы решиться на смену пола. Нынешнее время Роулинг характеризовала как "один из самых мизогеничных периодов на ее памяти". И обвинила мужчин, что они "согласны в том, что женщины напрашиваются на неприятности".

"Во всем мире женщинам говорят – замолчите, сядьте, а то будет хуже", – заявила писательница.

Ранее ее обвинили в трансфобии после ироничного поста об определении "люди, которые менструируют", попавшееся ей в одной из статей.

"Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь… Жоншины? Жинсчины? Женстины", – написала Роулинг, но ее поправили, отметив, что некоторые мужчины после смены пола также менструируют.

Вполне возможно, что писательница, которая постфактум приписывает героям своих историй гомосексуальные качества, в тот момент, когда борьба за права ЛГБТ-сообщества набирает обороты, решила сыграть на жалости и солидарности к феминисткам.