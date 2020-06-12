В жару стоит отказаться от газировки, пакетированного сока, кваса и алкоголя, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Как объяснила специалист, пакетированные соки и сладкие газированные напитки, в том числе и бутилированный квас, очень плохо утоляют жажду из-за большого количества сахара в них.

Крайне вредным оказалось и спиртное. Этанол быстро выводит жидкость из организма и приводит к обезвоживанию, а также нарушает работу гипоталамуса – область головного мозга, контролирующую температуру тела.

К нежелательным Соломатина также отнесла чай и кофе, которые содержат кофеин. Эксперт предупредила, что под их воздействием из тела выводится не только вода, но и электролиты, необходимые для поддержания pH крови.