Дочь Михаила Ефремова обматерила Малахова после передачи "Прямой эфир"

Дочь известного актера Анна-Мария Ефремова обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте после выпуска программы "Прямой эфир", где обсуждалась авария, которую устроил Михаил Ефремов.
Малахов предположил, что проблемы с алкоголем у актера могли начаться после того, как его дочь заявила, что является трансгендером.
"Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей", – спросила девушка у телеведущего.
После этого Анна-Мария добавила, что после таких заявлений корреспонденты должны постыдиться звать ее на программу к Малахову и подчеркнула, что она "[обалдела] с того, что у него хватило наглости".
Как отметила дочь артиста, выпуск программы она не смогла досмотреть до конца, поскольку "менталочка дороже".
Напомним, что вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон.
Позднее стало известно, что водитель пострадавшего автомобиля скончался, а сам Ефремов на данный момент находится под домашним арестом. В отношении актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
19-летняя дочь Ефремова позже сказала, что "готова носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам", если отец сядет в тюрьму.
Комментарии
Малахова постоянно шарит в чужих штанах. Ефремов признал вину. Суд вынесет решение. Уберите Малахова с эфира пусть разберётся в своей ориентации.
Антоша-Мария эту кыру правильнее окликать
Теперь понятно чё батя еёшный так бухал
Тут и не знаешь что лучше
Доча проститутка или кыра?
Подобное шоу смотрят несчастные люди, как правило нищие, с убогой житухой в т.ч. личной. Зачем эта вся инфа про трансгендеров, причем тут дтп? это же дичь, чувак просто алкоголик и в творческой среде это не редкость. А вообще трагедии бы не было, если бы производили нормальные автомобили в этой стране.
Он 45 лет бухает, про дочь наперед знал?
Вот сменит она пол и ещё трахнет Андрюшку!
А вообще трагедии бы не было, если бы производили нормальные автомобили в этой стране.
какая наивность...
ничего что разница в весе между автомобилями в 2 раза?
> А вообще трагедии бы не было, если бы производили нормальные автомобили в этой стране.
А вообще трагедии бы не было, если бы там стояли отбойники. А вообще трагедии бы не было, если бы вместо людей рулили роботы. А вообще трагедии бы не была, если бы все катались на трамваях.
Что за тупое списание вины на какие-то внешние обстоятельства? Сел бухой за руль? Сел. Убил человека - убил. Значит ты и виноват. А не Путин, АвтоВАЗ и убогая "Рашка".
после того, как его дочь заявила, что является трансгендером
Так она же сама это заявила, а не Малахов. Малахов предположил, что такое заявление для отца может спровоцировать желание пить почаще. Хотя для таких свободомыслящих людей, как Ефремов, то что кому то кажется не нормальным, возможно вполне нормально. Если на Западе трансгендер это нормально, почему прозападный Ефремов должен по этому поводу переживать
Трансгендеры, однополые браки, наркотики, Нидерланды, свобода - почему здесь не так? Это главное о чем скорее всего переживал свободолюбивый либерал Ефремов
Там что отец что дочь. Полусущества..прямостящие животные.