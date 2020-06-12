Дочь Михаила Ефремова обматерила Малахова после передачи "Прямой эфир"

Дочь известного актера Анна-Мария Ефремова обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте после выпуска программы "Прямой эфир", где обсуждалась авария, которую устроил Михаил Ефремов.

Малахов предположил, что проблемы с алкоголем у актера могли начаться после того, как его дочь заявила, что является трансгендером.

"Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей", – спросила девушка у телеведущего.

После этого Анна-Мария добавила, что после таких заявлений корреспонденты должны постыдиться звать ее на программу к Малахову и подчеркнула, что она "[обалдела] с того, что у него хватило наглости".

Как отметила дочь артиста, выпуск программы она не смогла досмотреть до конца, поскольку "менталочка дороже".

Напомним, что вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон.

Позднее стало известно, что водитель пострадавшего автомобиля скончался, а сам Ефремов на данный момент находится под домашним арестом. В отношении актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

19-летняя дочь Ефремова позже сказала, что "готова носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам", если отец сядет в тюрьму.