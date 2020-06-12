Южный ветер, но возможны дожди. Погода в Алтайском крае на 12 июня

12 июня жителей Алтайского края ждет жаркий ясный день с теплым ветром, сообщают в краевом Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит от +27 до +32°С. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/c.

В Барнауле температура воздуха поднимется до +27...+29°С. Вечером пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный, 3-8 м/c, без порывов.

В ночь на 13 июня в Алтайском крае столбики термометров покажут +13...+18°С, в предгорьях похолодает до +8°С. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле ночью будет от +14°С до +16°С, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.