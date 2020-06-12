21 новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, передает республиканский оперативный штаб.

"Коронавирус подтвердился у 15 жителей Кош-Агачского района, в том числе четырех детей; четырех жителей города Горно-Алтайска, в том числе двух детей; двух жителей Турочакского района. 18 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", – сообщили в штабе.

Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 241. Кроме того, выздоровели еще 13 пациентов, а всего с начала эпидемии в регионе выписали из больниц 123 человека.

Напомним, что 10 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о послаблении ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. С 11 июня в регионе начали работать открытые площадки общепита и несколько баз отдыха с медицинскими лицензиями.