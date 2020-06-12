Sony раскрыла дизайн PlayStation 5

Компания Sony во время последней презентации показала дизайн долгожданной консоли PS5. Трейлер девайса опубликован на официальном YouTube-канале PlayStation.

У консоли будут две версии – с дисководом и без. Соответственно, цифровая версия PS5 будет тоньше и дешевле. Также на презентации показали станцию для заряда геймпадов, HD-камеру, беспроводные наушники и пульт управления.

Цены на консоль и аксессуары компания пока не раскрыла. Ожидается, что PS5 поступит в продажу до конца 2020 года.

Ранее Sony показала геймпад для PS5 под названием DualSense. Беспроводной контроллер получил новый дизайн, встроенный микрофон и разъем USB-C для зарядки.