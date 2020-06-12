Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 12 июня опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокая вероятность ДТП, техногенных и природных пожаров. Наибольшая угроза возникновения возгораний в частном секторе существует в Барнауле и Бийске.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за нарушений ПДД и появления мототехники на дорогах.

Возможны лесные пожары. Больше всего они угрожают территории Тальменского района. Там зафиксирован четвертый класс горимости.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за угрозы природных пожаров. Оно действует до 15 июня.