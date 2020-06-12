Алтайская компания будет готовить "шелк" из какао-масла

В Алтайском крае будут готовить лакомства по инновационной технологии, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

Компания представила разработку, которая позволяет получить "шелк" – пастообразную консистенцию какао-масла.

"Особенность "шелка" заключается в том, что необходимость продолжительного вымешивания шоколада для достижения нужной консистенции отпадает, – уточнили в Telegram-канале. – Его просто перемешивают с шоколадом для получения готового продукта".

Чтобы получить нужную консистенцию, какао-масло выдерживают двое суток при температуре 33,7°С. Прибор для этого уже презентовали. Необходимую температуру в нем поддерживают проволочные воздушные нагреватели.