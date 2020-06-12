Терапевт рассказала о правильном употреблении воды в жару

Нет ничего страшного в том, чтобы пить воду только тогда, когда хочется, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, рекомендация употреблять не меньше восьми стаканов воды в день – миф. Организм сам подскажет, когда стоит попить, поэтому не нужно устанавливать искусственные нормы и устраивать себе "водную пытку".

"У нас в организме довольно неплохо настроен центр жажды. Если бы он был плохо настроен, то вы быстро бы про это узнали, поскольку страдали бы от обезвоживания", – пояснила врач.

Ольга Кашубина также напомнила, что в жару обезвоживание может наступить очень быстро, особенно это касается детей, поскольку они не следят за сигналами жажды. Именно поэтому им надо каждые полчаса предлагать воду, чтобы они сами об этом не забывали и чувствовали себя хорошо.

А вот взрослому напоминать о необходимости попить не нужно, поскольку сигналы жажды у него настолько явные, что "человек в здравом уме их никогда не пропустит", резюмировала терапевт.