Почти 9 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в России

За последние сутки в России зафиксировали 8 987 заболевших коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в стране выросло до 511 423 человек в 85 регионах.

Наибольший прирост зараженных отмечен в Москве – 1714 человек, Московской области – 730, Свердловской области – 320, Санкт-Петербурге – 274 и Воронежской области – 227.

Также за сутки зафиксировано 183 летальных случая. За весь период эпидемии в России скончались 6 715 человек с коронавирусом.

При этом выздоровели за сутки еще 8 220 пациентов. Всего из больниц выписали 269 370 человек.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 2 659 заражений коронавирусом и 37 смертей. Выписали из больниц региона 1337 пациентов.