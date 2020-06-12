У двух зараженных COVID-19 жительниц Алтая родились здоровые дети

Двое детей, родившиеся у больных коронавирусом жительниц Республики Алтай, не заразились от матерей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Главный акушер-гинеколог республики Татьяна Суртаева рассказала, что COVID-19 у каждой из них выявили на 38-й неделе беременности. Одна из этих женщин родила уже пятого ребенка.

Заболевание у нее протекало бессимптомно. Ее госпитализировали в инфекционный госпиталь Маймы. После родов она долечилась и выздоровела.

Вторая роженица продолжает лечение. У нее диагностирована двусторонняя пневмония. При родах ей сделали кесарево сечение.

Здоровье ребенка не вызывает опасений у медиков. Его мать уже идет на поправку, заверили врачи.

Для того чтобы новорожденные не заболели, их изолировали от матерей на время лечения.