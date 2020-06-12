У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к статистике по смертности от коронавируса в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в интервью Business FM. Таким образом она прокомментировала слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который ранее заявлял, что разница между числом заболевших и смертностью от COVID-19 выглядит "необычно".
Представитель ВОЗ отметила, у Райана нет опыта в работе со статистикой, и он просто высказал свое мнение. "Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", – подчеркнула Вуйнович.
Она также добавила, что большие объемы тестирования на COVID позволили российским властям страны "понять, что происходит с эпидемией". Вуйнович отметила, что показатели РФ отражают реальную ситуацию с распространением вируса и обратила внимание на то, что в России проводят очень много вскрытий, что позволяет делать такую статистику.
"Российская Федерация делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику. Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности", – заявила Вуйнович.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения журналистов о манипуляциях со статистикой по COVID-19 в России. Тогда представитель Кремля заявил, что у России эффективная система здравоохранения и есть возможности для того, чтобы большее число людей оставалось в живых.
Комментарии
Купили тётку?!
У ВОЗ нет претензий к статистике смертности от COVID в России
А как тогда объяснить низкую смертность по сравнению с развитыми странами?
17:48
- гость -
Купили тётку?!
Так им давно чингчонги забашляли.
12.06.2020 17:50
гость
А как тогда объяснить низкую смертность по сравнению с развитыми странами?
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Очень просто - высоким иммунитетом россиян.
Те кто занимаются ЗОЖ - лечатся зверобоем и душмянкой - к ним никакая зараза не прилипает.
Те кто не занимаются ЗОЖ - лечатся водкой, в зависимости от болячки внутрь или снаружи - к ним тем более болячки не прилипают.
Вот и весь секрет.
На правах сарказма.
Нехило так в воз завезли бабла, сначала маски теперь это.
17:50гость по сравнению с развитыми странами?
И чем же у вас определяется развитость стран? Кто более развит США или Китай?
Страна / Умерших / Жителей
USA / 116,052 / 330,901,704
China / 4,634 / 1,439,323,776
Да не нужна наша страна им...
6000 с лишком.. Низкая смертность...
В США сотка с лишком, вот это смертность ...
12.06.2020 19:12
- гость -
Кто более развит США или Китай?
Конечно США
10:14 гость Конечно США
Опупел? Однозначно Китай! Смотри статистику смертей в США 116 000, в Китае 4 600 и это на миллиард 400 тысяч населения! Где помереть легче - в Америке! Это очень плохо, хуже страны по смертям нет, кстати и по количеству преступников в тюрьмах США на первом месте. Ты действительно опупел!
13.06.2020 13:14
- гость -
Совсем лупень?! США самая экономически мощная страна, с самой мощной армией. Такая страна более развита, чем страна с меньшей экономикой, меньшим доходом на душу населения и более слабой армией. Ты вообще тупой чамор!!!