У ВОЗ нет претензий к статистике смертности от COVID в России

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к статистике по смертности от коронавируса в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в интервью Business FM. Таким образом она прокомментировала слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который ранее заявлял, что разница между числом заболевших и смертностью от COVID-19 выглядит "необычно".

Представитель ВОЗ отметила, у Райана нет опыта в работе со статистикой, и он просто высказал свое мнение. "Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", – подчеркнула Вуйнович.

Она также добавила, что большие объемы тестирования на COVID позволили российским властям страны "понять, что происходит с эпидемией". Вуйнович отметила, что показатели РФ отражают реальную ситуацию с распространением вируса и обратила внимание на то, что в России проводят очень много вскрытий, что позволяет делать такую статистику.

"Российская Федерация делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику. Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности", – заявила Вуйнович.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения журналистов о манипуляциях со статистикой по COVID-19 в России. Тогда представитель Кремля заявил, что у России эффективная система здравоохранения и есть возможности для того, чтобы большее число людей оставалось в живых.