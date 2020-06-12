На Алтае третий день ищут сбежавшего из детдома подростка

17-летнего парня разыскивают в Алтайском крае. Как сообщает региональное управление СУ СКР, он самовольно покинул горно-алтайскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, три дня назад – 9 июня.

С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В ориентировке отмечено, что следственные органы выясняют обстоятельства исчезновения подростка и место его пребывания.

"По факту безвестного исчезновения Майминским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Алтай проводится процессуальная проверка, оперативными сотрудниками органов внутренних дел ведутся работы по поиску без вести пропавшего подростка", – уточнили в Следственном комитете.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8 (38822) 49-5-96, 8-913-999-9072 или 8-913-991-78-21.