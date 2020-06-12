В Барнауле начали асфальтировать еще одну дорогу

Фото: мэрия Барнаула

Рабочие приступили к асфальтированию дороги на улице Водопроводной, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке между улицами Линейная и Парфенова. Его суммарная площадь превышает 7,7 тысячи квадратных метров.

Ремонт ведут в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). 12 июня специалисты укладывают нижний выравнивающий слой асфальта.

"Запланировано уложить два слоя асфальтобетонного покрытия, установить бортовые камни на локальных участках, провести ремонт и восстановление парковок, ремонт и восстановление тротуаров, устроить искусственную дорожную неровность", – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Как ранее писал amic.ru, в программу ремонта по нацпроекту БКАД вошел 31 участок барнаульских автодорог. В число улиц, которые отремонтируют по программе, попали Антона Петрова, Мало-Тобольская, Молодежная, Попова, Пролетарская, Сиреневая, Северо-Западная, Ядринцева и другие.

В общей сложности на реализацию проекта потратят 1 млрд рублей, из них 666 млн рублей из федерального бюджета, 223,7 млн из городского и 157 млн из краевого.