Житель Республики Алтай угрожал убийством сожительнице за отказ выпить с ним

Житель Усть-Канского района Республики Алтай избил сожительницу и угрожал ей убийством, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Жительница райцентра рассказала правоохранителям, что еще в конце марта 2020 года между ней и сельчанином произошла ссора. Он предложил своей подруге присоединиться к нему для распития крепких напитков, но женщина категорически отказалась. Разгневанный отказом мужчина схватил полено и несколько раз ударил им подругу, высказывая при этом в ее адрес угрозу убийством.

Причиной столь долгого молчания послужило то, что женщина боялась разозлить тем самым своего возлюбленного. Рассказала о случившемся пострадавшая только тогда, когда рассталась с дебоширом.

В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном, а стражи порядка возбудили уголовное дело.