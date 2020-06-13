Дмитрий Песков сравнил себя с сапером, которому нельзя ошибиться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил себя с сапером без права на ошибку, поскольку его промахи в ответах на непростые вопросы журналистов могут быть использованы против главы государства.

"Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз", – сказал официальный представитель Кремля в ходе онлайн-общения с юнармейцами.

Песков подчеркнул, что ему всегда необходимо "быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном". Он пояснил, что делать это не всегда легко, поскольку неправильные формулировки могут обязательно быть использованы недоброжелателями как против самого пресс-секретаря, так и против президента, чего допускать нельзя, отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что задача пресс-секретаря – объяснять СМИ, что делает президент и почему, а также отвечать на вопросы, если что-то непонятно.

"Поэтому вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь их разъяснять", – заключил он.