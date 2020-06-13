Дмитрий Песков сравнил себя с сапером, которому нельзя ошибиться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил себя с сапером без права на ошибку, поскольку его промахи в ответах на непростые вопросы журналистов могут быть использованы против главы государства.
"Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз", – сказал официальный представитель Кремля в ходе онлайн-общения с юнармейцами.
Песков подчеркнул, что ему всегда необходимо "быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном". Он пояснил, что делать это не всегда легко, поскольку неправильные формулировки могут обязательно быть использованы недоброжелателями как против самого пресс-секретаря, так и против президента, чего допускать нельзя, отметил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что задача пресс-секретаря – объяснять СМИ, что делает президент и почему, а также отвечать на вопросы, если что-то непонятно.
"Поэтому вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь их разъяснять", – заключил он.
Комментарии
О как.
А я думал, под столом нечего бояться.
@Дмитрий Песков: «Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется»@
@"Всё прогнило насквозь! Всю систему надо менять! - ругался сантехник из подвала старой пятиэтажки... Где и был задержан сотрудниками ФСБ" (с) @
сапёр-сапёр, нафкин разминёр
всегда приходится быть готовым к неудобным вопросам...
А секретаршам ещё и к неудобным позам следует быть готовым
задача пресс-секретаря – объяснять СМИ, что делает президент и почему
А зачем президент велел Пескову сказать, что в России нет олигархов?
Придворный холуй. Кроме девок, ничего в жизни не разминировал.
Жена американка, часы за 40 миллионов рублей. Такой себе сапёр
Переоценка личности. -К шаману Габышеву.
Для секретарши слишком разговорчив.
Действительно,одна ошибка и ты не прессекретарь.Страшно?
Да не страшно ошибки совершать ему, шеф отмажет, скажет: Песков опять пургу несёт!