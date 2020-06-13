Диетолог рассказала, как нельзя питаться в пандемию

Врач-диетолог Нурия Дианова предостерегла россиян от ошибок при организации питания во время пандемии, сообщает портал ura.ru. В период распространения коронавируса следует особенно заботиться об иммунитете.

Специалист рекомендовала отказаться от потребления белого хлеба и сахара. Помимо риска развития сахарного диабета, злоупотребление сладким несет и другие угрозы.

"Сахар напрямую снизить иммунитет не может, но он ведет к заболеваниям – ожирению, сахарному диабету, у женщин – к быстрому старению кожи", – уточнила Дианова.

По ее словам, также следует воздержаться от заказа еды через службы доставки. Пользующиеся такими услугами люди подвергают себя риску получить пищевую токсикоинфекцию или гельминтоз, утверждает эксперт.

Кроме того, необходимо помнить, что алкоголь не только не помогает в профилактике различных заболеваний, но и приводит к их развитию. В частности, пристрастие к спиртному чревато токсическим гепатитом, который бьет как по печени, так и по иммунитету, пояснила диетолог.