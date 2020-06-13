Еще 15 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребенка; пяти жителей города Горно-Алтайска; 25-летней жительницы Улаганского района и 19-летнего жителя Чойского района, который ранее вернулся из другого региона. Отмечается, что это первый случай инфицирования в Чойском районе.
Всего в регионе зарегистрировано 256 случаев заражения: 87 – в Кош-Агачском районе, 71 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 21 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
Комментарии
Каждый переболеет.
...и многие к сожалению...
кругляшки с рожками это что?
везде пишут о выявленных и снимают ограничения
Раз тесты делают на этот вирус, его и выявляют. И теперь так и будет, вирус никуда от нас не денется, так и будем с ним жить теперь. Чтож теперь всю жизнь в ограничениях жить? Снимают и правильно делают. Каждый год новые штаммы вирусов образуются, всю жизнь не просидишь взаперти.
Активно начали писать о заразившихся из Горного- наверное чтобы на их фоне не так плохо выглядеть со своими "послаблениями".
Уже появились данные по России, а АК скрывает сегодня?
Уже появились данные по России, а АК скрывает сегодня?
На 13.06.20 10:50 в Алтайском крае зафиксировано случаев заражения: 2726
За последние сутки: +67 случаев в Алтайском крае
13.06.2020 10:19
- гость -
Каждый переболеет.
Если вы не будете носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, то не только исполнится ваша мечта инфицироваться, заразить всех своих близких, но и умереть скопом.
Статистика в Алтайском крае
Случаев заражения: 2726
Умерло: 19
Статистики по населенным пунктам нет, видимо не могут согласовать. Чтобы распредилить 67 по всем.