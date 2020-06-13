Еще 15 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребенка; пяти жителей города Горно-Алтайска; 25-летней жительницы Улаганского района и 19-летнего жителя Чойского района, который ранее вернулся из другого региона. Отмечается, что это первый случай инфицирования в Чойском районе.

Всего в регионе зарегистрировано 256 случаев заражения: 87 – в Кош-Агачском районе, 71 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 21 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.