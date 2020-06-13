Водитель сбил лося на трассе в Алтайском крае

В ночь с 12 на 13 июня на трассе Новосибирск – Барнаул водитель из Новоалтайска сбил лося. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Мужчина не заметил животное, которое в темное время суток вышло на проезжую часть, и столкнулся с ним. От полученных травм лось скончался на месте инцидента.

"Лада Гранта", на которой двигался водитель, получила серьезные повреждения. Разбито лобовое стекло, сильно пострадала передняя часть автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики. Некоторое время одна полоса была перекрыта для движения.

Информации о состоянии водителя нет.