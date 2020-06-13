Водитель сбил лося на трассе в Алтайском крае

В ночь с 12 на 13 июня на трассе Новосибирск – Барнаул водитель из Новоалтайска сбил лося. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Мужчина не заметил животное, которое в темное время суток вышло на проезжую часть, и столкнулся с ним. От полученных травм лось скончался на месте инцидента.
"Лада Гранта", на которой двигался водитель, получила серьезные повреждения. Разбито лобовое стекло, сильно пострадала передняя часть автомобиля.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики. Некоторое время одна полоса была перекрыта для движения.
Информации о состоянии водителя нет.
Комментарии
На лосей одеть светоотражающие жилеты
На лосей составить реестр
... И цифровизировать...
Мне одному кажется, что это Хонда фит!?!?!
А мы про Лося анекдоты глупые рассказывали. Теперь стыдно.
Это с какой скоростью нестись, что не увидеть, не у спеть затормозить. Сволочь!
Лось выпрыгивает неожиданно и быстро в свет фар, никто не успеет среагировать, даже ты. Это очень глупое животное в плане дорожного движения.
Поэтому по участку от Барнаула до Сибирского в темноте последнее время "тошню" 60км/ч, хотя дорога позволяет больше. Часто там лосей стали сбивать
жаль водила не погиб с этим лосем. было бы по честному
13:43
Андрей
Ладно Стелла соплю жалости пустила, но она баба - ей можно, но ты то по нику вроде мужик, а ведёшь себя хуже бабы. Тьфу, позорише рода мужского.
13.06.2020 13:55
- гость -
Ладно Стелла соплю жалости пустила, но она баба - ей можно, но ты то по нику вроде мужик, а ведёшь себя хуже бабы. Тьфу, позорише рода мужского.
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Ты с чего решил, что мужик лучше бабы? Мужик по-твоему должен быть безжалостным утырком и давить лосей?
14:12
Мужик по-твоему должен быть безжалостным утырком и давить лосей?
Не истери. По-твоему мужик с умыслом задавил лося? Желать смерти человеку, который случайно сбил животное - не по-мужски и уж тем более не по-человечески, очень плохо что вы с подружкой Андрюшкой этого не понимаете.
13.06.2020 14:29
- гость -
А с чем он его задавил? Его какая то непреодолимая сила заставляла мчать со скоростью при которой тормозной путь дальше чем он видит и соображает? На дороге может оказаться что угодно, бетонный блок например выпал у кого, а он не заметил, или яма образовалась, или дерево поперёк ветер пристроил.
А все потому что видимо деньги на переходы для животных сперли, а потом и отбойнички воткнули. В суд на дорожников.
15:50
месный
Его какая то непреодолимая сила заставляла мчать со скоростью при которой тормозной путь дальше чем он видит и соображает?
Ну, лось мог внезапно выбежать, не обязательно именно в точке предела видимости. Блок, яма не могут внезапно выскочить на дорогу справа или слева.
13.06.2020 16:30
- гость -
А чё сообразить, раз едешь по лесу и там кто-то живёт и может вот так вот запросто захотеть куда то побежать в том числе и на трассу особенно если его кто-то другой зохавать решил например.
Ты на права сдай и машину купи, сопляк. Или по гугли на ютубе ролики про дтп с лосями. Чмо школота.
13.06.2020 18:39
Мясу
Чудо блин, я когда права получал ты у папе на конце ещё болтался, малакасос блин!