В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию. Она позволит быстро искать сообщения в чатах по определенной дате, пишет портал WABetaInfo.
На данный момент в приложении уже существует функция, которая позволяет искать сообщения, но с помощью нее нельзя быстро найти информацию, полученную в конкретный день. С обновлением пользователи смогут выбрать определенную дату по нажатию на число в календаре и посмотреть все сообщения, полученные в этот день.
По данным портала, сейчас функция находится на стадии альфа-тестирования. Когда она появится в общем доступе, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в мессенджере появятся исчезающие сообщения. Она будет доступна только в групповых чатах и позволит освобождать память телефона от старых переписок, автоматически удаляя их.
Комментарии
вот как раз дату чаще всего и не помнишь...
а только то о чём шла речь.
вот как раз дату чаще всего и не помнишь...
а только то о чём шла речь.
вот как раз дату чаще всего и не помнишь...
а только то о чём шла речь.
бесполезная фича.
Вацап - полная лажа, телеграмм лучше.
13:49
Чем же?
Итого - чем лучше?
13.06.2020 13:49
- гость -
вы как нигер, который убежден, что негры лучше...
Слаще морковки ничего не пробовали? Попользуйтесь тем и другим и узнаете.
Нужная функция, пусть будет
Как вот совсем нет ничего. Как я живу? Зачем вам все это? Глупая трата времени, на мой взгляд.