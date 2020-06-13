В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию. Она позволит быстро искать сообщения в чатах по определенной дате, пишет портал WABetaInfo.

На данный момент в приложении уже существует функция, которая позволяет искать сообщения, но с помощью нее нельзя быстро найти информацию, полученную в конкретный день. С обновлением пользователи смогут выбрать определенную дату по нажатию на число в календаре и посмотреть все сообщения, полученные в этот день.

По данным портала, сейчас функция находится на стадии альфа-тестирования. Когда она появится в общем доступе, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появятся исчезающие сообщения. Она будет доступна только в групповых чатах и позволит освобождать память телефона от старых переписок, автоматически удаляя их.