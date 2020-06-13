Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой на начало года

За первые три месяца 2020 года самую большую зарплату (106,6 тысячи рублей) получали представители финансовой и страховой сфер. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

На втором месте оказались профессии, связанные с добычей полезных ископаемых (86,5 тысячи), следом за ними идут представители сферы информации и связи (81 тысяча рублей). Работники профессиональной, технической и научной сфер получали в среднем 73,4 тысячи рублей, а транспортировки и хранения – 51 тысячу рублей.

Ниже всего зарплаты оказались у работников гостиниц и предприятий общепита (29 тысяч). Средняя зарплата в России за первые три месяца 2020 года по данным Росстата составила 48,3 тысячи рублей.