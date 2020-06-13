Специалист рассказала о признаках бессимптомного ношения коронавируса

Признаком скрытого ношения коронавируса может быть снижение объема легких и ухудшение функции почек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доктора биологических наук Анчу Баранову.

Как отметила специалист, основная часть бессимптомных носителей – молодежь, которая обычно не попадает в поле зрения врачей. Однако COVID-19 у молодых людей порой выявляют при обследовании на другие болезни.

"Например, нужно было проверить поджелудочную железу, и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких", – пояснила Баранова.

Как объяснила биолог, основным признаком наличия вируса при отсутствии обычных симптомов может стать снижение объема легких, который можно контролировать с помощью спирометрии.

Еще одним признаком скрытого носительства является ухудшение работы почек. Проверить орган выделительной системы можно с помощью анализа крови на клубочковую фильтрацию.