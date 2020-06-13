Специалист рассказала о признаках бессимптомного ношения коронавируса

Признаком скрытого ношения коронавируса может быть снижение объема легких и ухудшение функции почек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доктора биологических наук Анчу Баранову.
Как отметила специалист, основная часть бессимптомных носителей – молодежь, которая обычно не попадает в поле зрения врачей. Однако COVID-19 у молодых людей порой выявляют при обследовании на другие болезни.
"Например, нужно было проверить поджелудочную железу, и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких", – пояснила Баранова.
Как объяснила биолог, основным признаком наличия вируса при отсутствии обычных симптомов может стать снижение объема легких, который можно контролировать с помощью спирометрии.
Еще одним признаком скрытого носительства является ухудшение работы почек. Проверить орган выделительной системы можно с помощью анализа крови на клубочковую фильтрацию.
Комментарии
Спирометрия называется исследование, а не стереометрия
"снижение объема легких, который можно контролировать с помощью стереометрии"
Может, с помощью спирометрии, чурки безграмотные?
Стереометрия - раздел геометрии.
Может у меня вирус? Покашливание 2 недели. Слабость утром а вечером головная боль 37и4 темпер. Давление 130на100. Рвота. И на след день всё прошло) диатез волдырями ещё на пальце был от сгущенки)
Около месяца было ощущение тяжести в груди, временами чуть-чуть тяжело дышать.
Ни температуры, ни кашля, нюх на месте.
Пульсоксиметр стабильно показывает насыщение крови кислородом 96-97%, при том что у других 98-99%.
Вроде прошло... никто из коллег и родственников не заболел.
Обследоваться, естественно, нет ходил. Ибо мужики не ходят, это раз, и вся плановая медицина закрыта это два.
Ну конечно, в поликлинике прямо разбежались направлять на компьютерную томографию всех, кто жалуется на одышку. В начале года обращалась неоднократно к врачам с жалобой на то, что стала задыхаться лежа на спине или когда спина прислоняется к спинке стула. При этом был длительный сухой кашель. В итоге направили на рентген, ничего там не увидели и все.
Может быть, а может не быть, но я специалист.
Таких друзей, за спец место и в музей. В Питере есть такой.))
А что до этого молчали*
Ношения ?... ношения!))