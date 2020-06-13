Слишком поздно. Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать извинения

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не приняла извинения актера и назвала их "запоздалыми", сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
"Я связался с братом Сергея, Валерием Захаровым, и его супругой после выхода видеоролика. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения де-факто не приняты", – рассказал правозащитник.
Кроме того, брат погибшего заявил, что не собирается принимать денежную компенсацию от актера, а о мирном урегулировании "говорить слишком поздно".
Как ранее сообщил amic.ru, известный актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова и предложил материальную помощь, чтобы "не откупиться, но искупить".
Напомним, что смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки интернет-магазина, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил множественные травмы и скончался в больнице.
Позднее стало известно, что кроме алкоголя в крови и моче артиста обнаружились остатки кокаина и каннабиоидов. Против актера возбудили сразу два уголовных дела, в том числе и по факту распространения наркотиков, однако позднее по этому делу знаменитость перевели в статус свидетеля.
На данный момент Ефремов находится под домашним арестом и ему грозит до 12 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ.
Комментарии
Примут
Примут
ими сейчас рулят,не они решают что принимать.
Ну и дураки. Погибшего уже не вернуть, а детям, оставшимся без отца, гарантированно помощь бы была.
Через суд получат как положено.
Мы через суд за 20 лет один раз только 100 рублей получили. А должны были 20 тысяч выплатить 20 лет назад.
И что означает именно ваш пример?Что Ефремов выплатит Захаровым только через 20 лет и причём только 100 рублей?У Захаровых наверное есть свои адвокаты.
Вот бы...
А почему решение принимает брат погибшего? Не жена, не дети. Почему брат? Кто будет теперь семью содержать после гибели кормильца? Брат?
Господи кого содержать? Там все взрослые, сами себе зарабатывают. Прям кормилец семерых по лавкам. Могут себе позволить не принимать деньги. В Москве живут. Не забыли?
Не в Москве, а в Рязани. Погибший уехал в Москву на работу. Так как в Рязани работы нет.