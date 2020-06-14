Дональд Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американские военные больше не будут "решать чужие конфликты" и восстанавливать другие государства, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. Трансляцию вели американские телеканалы.

"Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн", — заявил американский лидер.

Дональд Трамп также указал на то, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в "далёких странах, о которых многие люди даже не слышали".

"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", — добавил Трамп.

Ранее американские конгрессмены большинством голосов приняли резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана. Инициаторы законопроекта посчитали, что, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп поступил неосмотрительно и беспричинно обострил ситуацию в регионе.