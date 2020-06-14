Дональд Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американские военные больше не будут "решать чужие конфликты" и восстанавливать другие государства, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. Трансляцию вели американские телеканалы.
"Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн", — заявил американский лидер.
Дональд Трамп также указал на то, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в "далёких странах, о которых многие люди даже не слышали".
"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", — добавил Трамп.
Ранее американские конгрессмены большинством голосов приняли резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана. Инициаторы законопроекта посчитали, что, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп поступил неосмотрительно и беспричинно обострил ситуацию в регионе.
Комментарии
Молодец!
Чё там Лондоград стоит ещё? Не разнесли его вчера вечером или сегодня ночью? Королева то живая?
14.06.2020 10:10
Почитайте разбор поздравления королевы россиянам
Вот что значит old scool
Что-то крупное замышляют, их военный бюджет только растёт. Вроде биологические лаборатории в чужих странах, не убрали, базу ни одну не закрыли, танки в Европу прибывают.
Ага, и пакт нам предложил заключить. Прям, как перед ВОВ.
14.06.2020 10:27
Интересная информация. Это Вам лично Дональд сказал, за завтраком?
к сожалению за всем этим стоит не политическая партия которая хочет выиграть очередные выборы!
за этим стоят силы с которыми начал борьбу Трамп, Путин и Си Дзинь Пин. у этих сил есть такое оружие как Демократы со всеми их снарядами (ТВ и руководство), которые сейчас летят в Трампа. у нас в России тоже можно наблюдать начало похожих процессов, выражаясь оружейными терминами: уже заметно как заряжают те же орудия, теми же снарядами, но они пока не начали стрелять, так по одному пока...
если копнуть глубже, то можно увидеть морщинистую морду Д.Сороса, и его 100% одинаково-манерную руку.
а если ещё глубже копать, то докопаем до Ватикана.
и самое интересное, что Трамп и тех кого я назвал выше, борются не с Америкой, не с Ватиканом, не с Россией, а со ставленниками, шпионами, агентами Глобалистов, Глубинного Государства (ГГ)-(Дип Стейт), Мирового правительства.
В одиночку победить ТАКУЮ махину, выстраиваемую сотни лет, начиная с первых Ротшильдов, не реально!!! Дж.Кеннеди был выходцем из них же, но однажды он оговорился, что с этим нужно кончать, и получил пулю в затылок... поэтому Трамп сейчас дружит с его двоюродным внуком мечтающим отомстить убийцам родственника.
план Глобалистов или ГГ это: - кредитное рабство, которое последнее время хорошо развивалось и распространялось; - подчинение себе всего Мира, за счёт кредитов и приведения к власти своих сторонников, вакцинации-чипирования (возможно квантовой); - оставить на земле миллиард человек, только тех кто бы обслуживал и был донорами органов и др., для этого Руководство планеты, ну и немного для себя; - вот собственно основные их цели и задачи.
что бы их победить нужно было
как в игре в шахматы - расставить свои фигуры на доске, учесть все возможные ходы соперника, и т.д., всё как в настоящей игре-войне! и потом разом сделать Шах и Мат сопернику...
ДипСтейт это рокфеллеры, ротшильды, клинтон (муж и жена), обама, демократы, ФРС США, сорос, гейтс (муж и жена), и всё кто вякают в их поддержку…
Думаю коронавирус это идея глобалистов, в который люди должны выживать либо погибать (при чём как физически, так и финансово), но этим умело воспользовались Трамп, Путин и Сидзиньпин (видимо службы докладывали), что бы начать активную фазу борьбы с ГГ.
доказательства: - во-первых это разговоры об этом все больше и больше, дыма без огня не бывает (как показали "мирные" протесты в США); - условия жизни каждого рядового жителя планеты - уменьшение средств (нищание), от инфляции до закредитованности; - лояльные отношения личностей: Трамп-Путин-Сидзиньпин (как политики они могут вести себя не привлекая внимания); - накачивание мигрантами с востока в европу, для беспорядков в определённый момент (говорят по Соросу на очереди беспорядки в германии, италии, греции); - накачивание, и без того раздражённой, оппозиции в России и Китае; - выкуп Сбербанка у центробанка РФ (полностью зависимого от ФРС США, как ЦБ в других странах); - укрытие Путина в бункере, по всем косвенным признакам он курирует эту войну (ему звонит Трамп, Меркель), (глупо потерять модератора всего задуманного); - начало волнений, ГГ - сопротивляется и будет сопротивляться; - отсутствие прямой информации, что бы не выдавать информацию врагу открытым текстом (только обрывки анализа ситуации разными политиками-экпертами, твитты-намёки Трампа); - арест и смерть Дж.Эпштейна; - выдача Украине кредита на 5 млрд под драконовские требования…
Глобалисты сделают ВСЁ что бы остаться на плаву, а после этого всё станет ещё хуже...