Путин: мир был бы хуже и опаснее без восстановившейся России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения. Об этом глава государства рассказал в анонсе программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1", анонс которой показали по телевидению.
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", — отметил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике Владимира Путина. Официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер работает без отпусков и выходных и назвал его трудоголиком в хорошем смысле этого слова.
Комментарии
Бла бла бла
кремлёвочка-рублёвочка я ваш гарант навеки Вовочка
Чё восстановилось-то? Где это восстановление?
убогие хватит ныть дома гавн@ разгребите и прекращайте пить а то так всю жизни проноете ! Нормальный у нас Президент! войну прекратил в чечне, все строится, пенсии старикам платят, аля 90 вытравил!
Браво! Владимир Владимирович!
Ещё никто и никогда так фундаментально не обосновывал занятья онанизмом.
Привет Киселькову, нацистскому уроду.
11:48
ааа
С таким "нормальным" придётся прекращать не только пить, но и есть, вскорости.
Если бы друзья олигархи бабло за бугор бы не выводили, а вкладывали бы в экономику страны, то за 20 лет можно было такую страну отгрохать, что пиндосы бы обзавидовались. Но царь пошёл другим путём и теперь есть что есть