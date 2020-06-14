Путин: мир был бы хуже и опаснее без восстановившейся России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения. Об этом глава государства рассказал в анонсе программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1", анонс которой показали по телевидению.

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике Владимира Путина. Официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер работает без отпусков и выходных и назвал его трудоголиком в хорошем смысле этого слова.