Мошенница похитила 43 тысячи рублей у жительницы Горно-Алтайска

27-летняя жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенников, рассчитывая получить бонусы от банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, горожанке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сообщила потерпевшей, что ей, как постоянному клиенту, полагаются несколько тысяч бонусов, которые можно потратить при оплате покупок.

Для получения этих бонусов мошенница попросила сообщить номер банковской карты, трехзначный код на ее оборотной стороне и пароли из СМС-сообщений. Когда женщина выполнила все условия, разговор с лжесотрудницей банка прервался, а на ее телефон пришло уведомление о списании со счета 43 тысяч рублей.

В настоящее время личность злоумышленницы устанавливают полицейские. Возбуждено уголовное дело.