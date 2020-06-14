Банковский роуминг запретили в России

14 июня в России вступил в силу закон, отменяющий банковский роуминг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно документу, отныне взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы между клиентами одного банка запрещено. В пояснении к закону сказано, что филиалы и подразделения банка – это часть его единой структуры, поэтому переводы между ними являются обычными внутренними переводами, из-за которых кредитная организация не несет убытков.
Напомним, отменить банковский роуминг потребовал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2019 года. Спустя два месяца, в декабре 2019-го, закон приняли в Госдуме и его подписал Владимир Путин.
Комментарии
Забыли написать, что до 50000 тыс. руб.
14.06.2020 16:44
- гость -
С меня зеленый банк снимает даже с первого перевода в 100 р. Причем на его же карту того же региона.
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил президент России Владимир Путин.
выходит...но не вышла...
После этого закона те, кто переводил на карты своего региона суммы большие, чем 50000 р окажутся в проигрыше. Например, вы переводите деньги на карты жене, детям, продавцу на рынке. Или хотите быстро вернуть долг на карту знакомому.
И если раньше вы могли вообще ничего не платить, то теперь заплатите 1% от суммы больше 50000 р/мес.
Или добро пожаловать на платную подписку, где лимиты выше. Например, за 3 месяца стоимость 499 р.
P.S. есть ещё перевод по СБП, чтобы его включить, идите в Сбер.Онлайн:
Профиль / Настройки / Соглашения и ставьте галочки и подключаетесь к системе Быстрых платежей. Там, вроде, лимиты больше
Нал. И только нал.