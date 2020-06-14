Банковский роуминг запретили в России

14 июня в России вступил в силу закон, отменяющий банковский роуминг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, отныне взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы между клиентами одного банка запрещено. В пояснении к закону сказано, что филиалы и подразделения банка – это часть его единой структуры, поэтому переводы между ними являются обычными внутренними переводами, из-за которых кредитная организация не несет убытков.

Напомним, отменить банковский роуминг потребовал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2019 года. Спустя два месяца, в декабре 2019-го, закон приняли в Госдуме и его подписал Владимир Путин.