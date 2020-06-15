Турист из Чувашии похитил более 100 тысяч рублей из сельского магазина в Горном Алтае

В одной из гостиниц Барнаула полиция задержала молодого человека, который в Майминском районе Горного Алтая проник в сельский супермаркет и похитил оттуда более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

В дежурную часть обратился представитель одного из магазинов села Соузга и рассказал правоохранителям о случившемся. В ходе расследования стражи порядка установили личность подозреваемого – им оказался 21-летний житель Республики Чувашия, который приехал в Горный Алтай отдохнуть, но у него закончились деньги.

Чтобы исправить свое положение, молодой человек решил ограбить один из местных магазинов. Для этого он ночью выдавил находящееся на проветривании окно и проник в здание. С помощью кувалды он взломал металлический ящик, который использовали в качестве сейфа, и обнаружил там 102 тысячи рублей.

Когда молодой человек забрал наличные, он уехал в Барнаул и поселился в одной из местных гостиниц. Однако уже на следующий день его задержала полиция и возбудила против него уголовное дело по статье "Кража".