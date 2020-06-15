Относительно прохладный день с большим количеством осадков установится в Алтайском крае в понедельник, 15 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, в светлое время суток температура воздуха составит от +18°С до +23°С. В северо-западной части региона будет прохладнее – там столбики термометров покажут от +13°С до +18°С.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Не исключено, что будет град. В утренние часы возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем воздух прогреется до +20°С. В конце дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 4-9 м/с, с усилениями до 14 м/с.