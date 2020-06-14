Путин заявил о минимальных потерях России от коронавируса

Президент России Владимир Путин положительно оценил то, как справляется с пандемией коронавируса страна. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого выложил в Instagram ведущий Павел Зарубин.

"Выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было", – заявил глава государства.

По его словам, при этом существуют "определенные издержки и проблемы", над решением которых работают российские власти.

Ранее amic.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по заболеваемости коронавирусом в России.