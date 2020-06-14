Детская шалость привела к пожару в Алтайском крае

Фото: "Каменские известия"

Алтайские спасатели оперативно потушили возгорание в Камне-на-Оби на улице Декабристов, сообщает газета "Каменские известия".

Горели надворные постройки. Пожарные потушили огонь, не позволив ему перекинуться на дом, а также вынесли из помещения два газовых баллона.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Детская шалость обернулась возникновением большого пламени. К счастью, никто не пострадал.

Как ранее писал amic.ru, в период до 15 июня в регионе сохранится повышенный риск возникновения пожаров. В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать об их нарушителях.