Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской клиники, куда его госпитализировали неделю назад. Об этом ТАСС сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

По его словам, актер чувствует себя лучше. Он уже вернулся домой после прохождения всех необходимых процедур.

"Они (врачи, – прим. ред.) прокапали, проверили и легкие, и почки", – уточнил Согомонян.

Напомним, в августе 2019 года Джигарханяна госпитализировали из-за обострения диабета, а в ноябре – из-за обострения хронических заболеваний на фоне затяжной пневмонии. В январе 2018 года актера увезли в больницу с гипертоническим кризом.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Играл в фильмах "Мамука", "Ревизор", "Королева Марго", "Шырли-мырли", "Бесы", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Никколо Паганини" и других.