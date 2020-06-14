Такой день. Алтайский край страдает от непогоды, а Барнаул падает в рейтинге

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 14 июня. Без коронавируса.

Барнаул резко упал в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ. Среди населенных пунктов с населением более 250 тысяч человек краевая столица оказалась лишь на 70-м месте из 75 возможных. При этом в 2019 году столица Алтайского края занимала 20-е место.

В региональном административном центре устраняют последствия урагана, обрушившегося 13 июня. Сильнее всего пострадала кровля с ТЦ Plaza, обломки которой слетели на проезжую часть и трамвайные пути на Красноармейском проспекте. В уборке задействовали аварийно-спасательное подразделение и коммунальные службы.

Между тем краевое управление МЧС России предупредило население о новом усилении ветра. В ночь на понедельник скорость воздушных потоков может достигать 25 метров в секунду. Кроме того, местами ожидают ливни, грозы и град.

В Рубцовске и Рубцовском районе третий день идут поиски восьмилетней девочки. Очевидцы утверждают, что ребенок утонул в реке Алей.

В соседнем Горном Алтае сгорела одна из популярных у туристов достопримечательностей – часовня на горе Белухе. Строение выгорело полностью. Причину пожара устанавливают специалисты.