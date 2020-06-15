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Российские ученые предлагают лечить коронавирус "светящимся газом"

, ИА "Амител"
Вдыхаемые молекулы излучают ультрафиолет прямо в легких
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты научного центра Росатома разработали уникальную методику лечения коронавирусной инфекции, сообщает "Рамблер".

По словам Андрея Говердовского, директора Физико-энергетического института имени Лейпунского, лечение будет заключаться в "дезинфекции" легких изнутри.

Для этого предлагают использовать специальные молекулы, которые после вдыхания излучают ультрафиолет. Это позволит им обеззаразить легкие пациента изнутри.

Проект назвали "светящимся газом". Разработчики не исключают, что он поможет лечить не только коронавирус, но и другие смертельно опасные заболевания легких, например, рак и туберкулез.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.06.2020 07:51
CALIBR

В то время , когда продолжатели дела Чумака и Петрика являют на свет очередную неопробированную методику лечения Короны-19 , альянс бездуховной и загнивающей Европы координирует усилия в поддержке своей вакцины , испытание которой проходит на 10 000 добровольцах , в отличии от 50-ти наших солдатиков из МО.
Мы же наступаем на горло собственной песни об импортозамещении,ведя закулисные переговоры об импорте...

"Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против коронавируса, после того, как ее создадут, передает Reuters со ссылкой на европейское издание Local.

AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании. Британский регулятор одобрил начало фазы три испытаний вакцины после того, как исследования показали достаточную эффективность и безопасность

"Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена", - сказал исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио.

Нидерланды, Италия и Германия будут играть большую роль в производстве этого препарата в Европе, сообщил Паскаль Сорио, заявив, что компания рассчитывает узнать к концу лета, работает ли вакцина, которая, по его словам, будет стоить несколько долларов за дозу.

"Конечно, это решение сопряжено с риском, но это финансовый риск, и он заключается в том, что вакцина может не сработать. Тогда все материалы, все произведенные вакцины окажутся потраченными и сделанными впустую", - отметил глава AstraZeneca.

Оксфордский университет, благодаря исследованиям которого появилась перспективная вакцина, начал ее испытания на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тыс. человек.

Накануне AstraZeneca сообщила также, что ведет переговоры с РФ, Японией, Бразилией и КНР о поставках своей вакцины.

15.06.2020 08:42
- гость -

Закачать во все дыры! Каждому!

15.06.2020 08:50
- гость -

Где наш антигрипин?

15.06.2020 09:26
- гость -

А эти российские ученые не хотят на себе этот метод опробировать?! Тады и карты им в руки!

15.06.2020 10:25
- гость -

"Конечно, это решение сопряжено с риском, но это финансовый риск, и он заключается в том, что вакцина может не сработать. Тогда все материалы, все произведенные вакцины окажутся потраченными и сделанными впустую"- отметил глава AstraZeneca. Чумак в могиле перевернулся.

15.06.2020 10:47
- гость -

Огурцом надо лечить, есть видео где огурцом лечат с грядки. Говорят помогает.

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