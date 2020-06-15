Российские ученые предлагают лечить коронавирус "светящимся газом"

Специалисты научного центра Росатома разработали уникальную методику лечения коронавирусной инфекции, сообщает "Рамблер".

По словам Андрея Говердовского, директора Физико-энергетического института имени Лейпунского, лечение будет заключаться в "дезинфекции" легких изнутри.

Для этого предлагают использовать специальные молекулы, которые после вдыхания излучают ультрафиолет. Это позволит им обеззаразить легкие пациента изнутри.

Проект назвали "светящимся газом". Разработчики не исключают, что он поможет лечить не только коронавирус, но и другие смертельно опасные заболевания легких, например, рак и туберкулез.