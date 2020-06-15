Четыре новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай выявили четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

"Коронавирус подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими, в том числе у одного ребенка. Также вирус подтвержден у 93-летнего жителя города Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ", – уточнили в оперштабе.

Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 279. При этом выздоровели еще шесть пациентов из Майминского, Кош-Агачского и Улаганского районов. По данным на утро 15 июня, из республиканских больниц выписали 134 человека.

Напомним, с 10 июня 2020 года в Кош-Агачском районе Республики Алтай действует режим карантина. Въезд на территорию района и выезд из него запрещен для всех, кроме людей, проживающих в муниципалитете.