Врач заявила об осложнениях после коронавируса

У пациентов после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 сохраняется озноб вне зависимости от погоды. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

"Нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и даже снова начинают принимать лекарства. Однако поскольку тесты показывают отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении центральной нервной системы (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции", – пояснила Павлова.

Пока специалисты не могут определить, постоянное ли это нарушение или временное.

Чтобы избавиться от озноба, врач рекомендует пить теплый чай (желательно травяной), а также теплую воду с черной смородиной и малиной. А вот алкоголем лучше не злоупотреблять.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко заявлял, что легким людей, которые перенесли коронавирус, может быть нанесен серьезный урон и на их восстановление уйдет много времени.