Все решают цифры. Банки стали тщательнее проверять заемщиков по долговой нагрузке

Банки и МФО стали строже оценивать платежеспособность своих клиентов. Так, перед выдачей займа или кредита более 10 тысяч рублей они рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН). Финансовая группа "Содействие" рассказала, что такое ПДН, как он влияет на вероятность одобрения кредита и как рассчитать этот показатель самостоятельно.

Из чего состоит ПДН?

Чтобы узнать ПДН, необходимо разделить среднемесячную сумму платежей по кредитам на среднемесячный доход. Результат умножаем на 100 и получаем ПДН в процентах.

Уточним, что в сумму среднемесячных платежей входит платеж по будущему кредиту, на который вы рассчитываете, а также все кредитные карты. Например, если ваш доход 20 000 рублей, а среднемесячный платеж по кредиту 3000 рублей, ПДН составит 15%. Если показатель выше 50%, вам могут предложить более высокий процент или вовсе отказать в кредите.

Как получить одобрение с высоким ПДН?

Прежде всего, сбалансируйте доходы и расходы. Закройте кредитные карты или снизьте кредитный лимит по ним, если возможно – погасите долги. Кроме того, нужно собрать максимум документов, подтверждающих заработок.

Если шанс получить отказ в банке слишком высок, стоит присмотреться к микрофинансовым организациям. Они бывают более лояльны к своим клиентам. Займы в МФО удобны и для потребителей. Например, заем под залог ПТС: клиент получает деньги и оставляет машину у себя.

Нужно выбирать компанию, входящую в реестр ЦБ РФ. Например, в Барнауле это финансовая группа "Содействие". Сотрудники помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа.

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