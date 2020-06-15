В Госдуме предложили ввести профессиональные стандарты для шаманов и знахарей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с просьбой усилить контроль за шаманами, целителями, знахарями и другими эзотериками. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.
"Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества", – говорится в документе.
Зубарев объяснил, что деятельность представителей нетрадиционной медицины зачастую наносит вред здоровью клиентов, а за последний месяц количество предложений на рынке подобных услуг значительно выросло.
Депутат призвал разработать профессиональные стандарты для каждой из указанных видов деятельности и сделать обязательное лицензирование для всех представителей "околомедицинского консалтинга".
Комментарии
Стандартизировать всех духов, внести в официальный бестиарий
Они там с ума посходили! Как тогда признать невменяемым профессионального шамана?! Они, что решили дать возможность Габышеву изгнать обнуленного?!
Это решили после случая с шаманом который путина шел изгонять?
Как понимаю, он не имея лицензии нанес обнуленному вред?
Видимо сильно его путя испугался, раз шамана задерживала толпа силовиков!
Депутат - постоянный зритель РенТВ и Битвы экстрасенсов.
однако совсем заняться нечем депутатам...
Конечно надо это всё стандартизировать. У шамана к примеру диаметр бубна не тот и всё - он уже камлает не по ГОСТу, не к тем духам аппелирует и больной рискует не получить от них помощь.
Самые шаманы сидят в думе и кремле. Так шаманить с законами для своей выгоды только они могут...