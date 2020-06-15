В Госдуме предложили ввести профессиональные стандарты для шаманов и знахарей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с просьбой усилить контроль за шаманами, целителями, знахарями и другими эзотериками. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.

"Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества", – говорится в документе.

Зубарев объяснил, что деятельность представителей нетрадиционной медицины зачастую наносит вред здоровью клиентов, а за последний месяц количество предложений на рынке подобных услуг значительно выросло.

Депутат призвал разработать профессиональные стандарты для каждой из указанных видов деятельности и сделать обязательное лицензирование для всех представителей "околомедицинского консалтинга".