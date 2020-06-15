Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

После окончания пандемии россияне хотели бы зарабатывать по 74 тыс. рублей ежемесячно. Это следует из данных исследования сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", пишет РБК. Причем размер желаемой зарплаты снизился на 20% по сравнению данными опроса в начале 2020 года.

Специалисты опросили в июне 4,9 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Оказалось, что для 29% респондентов идеальная зарплата – 50-70 тыс. рублей. А доход в 30-50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян. При этом более 100 тыс. рублей хотели бы получать только 21% опрошенных.

Эксперты отметили, что желаемая зарплата варьируется в зависимости от региона. К примеру, москвичи хотели бы зарплату в размере 82 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга – 72 тыс. рублей. Для мужчин идеальная зарплата в среднем составила 86 тыс. рублей, а у женщин – 61 тыс. рублей.

90% опрошенных также признались, что ожидают наступления кризиса после ее окончания.