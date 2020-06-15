В Барнауле построят жилую девятиэтажку на улице Молодежной

Градостроительный совет Барнаула утвердил эскизный проект девятиэтажного дома на улице Молодежной, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Его планируют построить в новом жилом квартале, который возведут напротив ТРЦ "Галактика".

"Для декора первых этажей, приспособленных под коммерческие помещения, предлагается использовать плитку и декоративную перфорированную панель, – констатирует портал. – Особенность дома – цоколь. Архитекторы использовали перепад высот, чтобы устроить парковку под козырьком".

Как ранее сообщал amic.ru, новый квартал расположится между улицами Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева и проспектом Строителей.

Там построят семь новых домов высотой от 9 до 20 этажей, детский сад на 190 человек и школу на 550 мест. Кроме того, одним из преимуществ квартала станет двухэтажный бассейн у школы, большой стадион и баскетбольная площадка.

Строительством квартала площадью 12,3 гектара займется компания "Алгоритм", план разработала фирма "Архи-Групп". В самом районе уже построен новый 16-этажный дом, который будет вписан в архитектурный ансамбль. Частный сектор вокруг него собираются расселять.