В Барнауле построят жилую девятиэтажку на улице Молодежной

Градостроительный совет Барнаула утвердил эскизный проект девятиэтажного дома на улице Молодежной, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Его планируют построить в новом жилом квартале, который возведут напротив ТРЦ "Галактика".
"Для декора первых этажей, приспособленных под коммерческие помещения, предлагается использовать плитку и декоративную перфорированную панель, – констатирует портал. – Особенность дома – цоколь. Архитекторы использовали перепад высот, чтобы устроить парковку под козырьком".
Как ранее сообщал amic.ru, новый квартал расположится между улицами Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева и проспектом Строителей.
Там построят семь новых домов высотой от 9 до 20 этажей, детский сад на 190 человек и школу на 550 мест. Кроме того, одним из преимуществ квартала станет двухэтажный бассейн у школы, большой стадион и баскетбольная площадка.
Строительством квартала площадью 12,3 гектара займется компания "Алгоритм", план разработала фирма "Архи-Групп". В самом районе уже построен новый 16-этажный дом, который будет вписан в архитектурный ансамбль. Частный сектор вокруг него собираются расселять.
Комментарии
А дороги?
а проезды к школе и садику?
а коммуникации: отопление, водопровод, канализация...
Частный сектор вокруг него собираются расселять.
местный закон о реновации уже...
хватит уродовать город
Вот это новость! До этого-то строили девятиэтажки нежилые, а тут вон оно как......
Ядринцева не хотят расширить? Там по моему пробки только ночью нет
15.06.2020 12:40
- гость -
хуже уже не будет
15.06.2020 12:46
- гость -
Ну расширят и что? Получишь ещё большую пробку. Пробки ни от того что проезжая часть узкая а от того что на ней слишком много личным автомобилей, а личных автомобилей много потому что система общественного транспорта никак не развивается, поэтому люди используют личные повозки для ЕЖЕДНЕВНЫХ поездок.
хана центру....ну а что, каждый тут заработать хочет. Проектировщики воткнуть невесть что, но громадное . Строители продать по цене самолета квадраты, а наши иудушки получить за землю баблишки. Скоро памятник Ленина продадут и поставят макдональдс в 20 этажей напротив администрации, и это будет нормально.
еще плитку к нему подвести и норм
По чем пирожек
15.06.2020 14:03
- гость -
На чужой пирожок не разивай роток
Под шумок бы Челюскинцев расширить, за счет частного сектора...
9 этажей .....
Ещё бы 5 этажку
Под шумок бы Челюскинцев расширить, за счет частного сектора...
там вся красная линия по цене земли на вешней
15.06.2020 14:27
- гость -
Ещё один расширитель. Куда тебе расширять? Ну стоял ты в две полосы, будешь стоять в четыре. Полегчает?
Абориген у нас писатель, а не читатель
Пока на Янринцева - Строителей светофор не повесили такой пробки не было, достаточно было бы расширить перед перекрестком чтоб с Ядринцева в две полосы уезжали, а не в одну как сейчас.
И трамвайный маршрут последний в том направлении уберут вместе с рельсами... Тройку перенесли... Пятёрку закроют... Только на личных можно будет добраться или пешочком
А жителей, как обычно, не спросили. Теперь застройщик (если кто помнит, хозяин "Алгоритма" самый богатый депутат гордумы), с благословения городских властей, с удовольствием получающих взятки, терроризировать хозяев земли, вынуждая их за крошечную оплату отдавать свои участки.