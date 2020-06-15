Двоих жителей Бийска судят за попытку сбыть амфетамин и МДМА

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение по делу двоих бийчан, которые планировали сбыть синтетические наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.

Они собирались разложить по закладкам крупную партию наркотических веществ, но не смогли довести свой умысел до конца – преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

"У несостоявшихся наркодилеров изъято наркотическое средство МДМА массой более 170 граммов в виде таблеток и психотропное вещество амфетамин массой более 40 граммов, приготовленные к сбыту на территории региона путем тайниковых закладок", – уточнили в прокуратуре.

Злоумышленников задержали. Им предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием интернета. Подсудимым грозит длительное лишение свободы.