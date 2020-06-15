Зараженных COVID-19 пациентов алтайского онкоцентра отправили домой

Пациентов краевого онкологического центра "Надежда" отправили домой, не дождавшись результатов лабораторных анализов на коронавирус, заявила в ходе онлайн-конференции 15 июня заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

По ее словам, в их числе оказались 10 человек, зараженных COVID-19. О том, что они носители коронавирусной инфекции, эти люди узнали, пребывая дома.

"Это как раз тот случай, когда на момент фиксации основного заболевания и появления коронавируса в онкологическом диспансере результатов не было, – пояснил руководитель регионального Минздрава Дмитрий Попов. – В тех случаях, когда результат был понятен, перегоспитализировали пациентов".

Как ранее писал amic.ru, 25 мая стало известно о четырех случаях заражения коронавирусом в корпусе на Никитина, 77, и о двух – в онкоцентре "Надежда" на Змеиногорском тракте.

Оперативное лечение и госпитализация новых пациентов были приостановлены в обеих онкологических клиниках, поскольку заражение COVID-19 представляло больший риск, чем кратковременная отсрочка лечения. Всего проведенные тесты дали 70 положительных результатов.