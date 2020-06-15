"Тайная вечеря". Руководство Диагностического центра отрицает встречу с коллективом

В Диагностическом центре Алтайского края отрицают встречу руководства с коллективом, которая, как сообщает телеграм-канал "Ленина, 59-А", якобы была назначена и состоялась 15 июня. По информации телеграм-канала, на встречу были приглашены сотрудники, которые 11 июня вышли на импровизированный митинг из-за низкой зарплаты за май.

Однако во время телефонного разговора с корреспондентом amic.ru заместитель главврача опроверг это сообщение: "Никакого собрания не будет, информация неверная, первый раз об этом слышу", – сказал собеседник в ответ на просьбу разрешить присутствовать на встрече журналистам ИА "Амител".

Тем не менее телеграм-канал приводит подробности якобы состоявшегося собрания. По его сообщению, главврач Алтайского краевого диагностического центра заявила, что сотрудникам "все правильно посчитано". Также работники якобы узнали, что теперь прежде чем входить в кабинет к главврачу, мобильные телефоны необходимо оставлять в приемной.

Что случилось в Диагностическом центре?

Сотрудники Диагностического центра Алтайского края 11 июня устроили импровизированную акцию протеста рядом с медицинским учреждением. Врачи планировали встретиться с журналистами в актовом зале центра, но охрана не пустила СМИ внутрь. Более того, вскоре вызвали полицию. Тогда медики сами вышли к журналистам на улицу.

По словам врачей, в апреле они получили заработную плату в размере МРОТ. Однако этот факт их не удивил: большинство работников центра были отправлены домой с 1 апреля по 11 мая, а нагрузка была ниже обычной. Но когда ситуация повторилась в мае, персонал Диагностического центра возмутился полученными суммами.

Руководство центра объяснило: в апреле и мае учреждение не принимало пациентов, поэтому фонду обязательного медицинского страхования просто не за что им платить. Кроме того, центр не оказывал платных услуг, а значит, и этого ресурса для выплаты зарплат нет. В региональном Минздраве также никаких нарушений не увидели.

Однако 15 июня официальный сайт правительства Алтайского края опубликовал информацию, что руководство Диагностического центра в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками". "Средства для осуществления выплат уже переведены в Диагностический центр и другие медицинские организации края. 10 июня специалисты центра первый раз получили выплаты сразу за два месяца", – уточнили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. По данным пресс-службы правительства, специалисты, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получили ковидные выплаты за счет бюджета региона.