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Хирург-потрошитель Алена Верди умерла

, ИА "Амител"
Обвиняемая по делу об оказании опасных медуслуг провела две недели в коме
Алена Верди / Фото: из социальной сети

Алена Верди / Фото: из социальной сети

Алена Верди, прославившаяся выполнением пластических операций без медицинского образования, умерла утром 15 июня, сообщает телеканал НТВ. Ей было 37 лет.

Последние две недели жизни обвиняемая по делу об оказании опасных медицинских услуг провела в коме.

1 июня ее нашли без сознания в собственной квартире, где она находилась под домашним арестом. Врачи обнаружили в крови Верди крайне высокое содержание инсулина. Это произошло за несколько дней до назначенной даты первого заседания по ее уголовному делу в суде.

Настоящее имя женщины Антонина Горбунова. На протяжении четырех лет – с 2015 по 2019 год – она проводила пластические операции.

Предъявляемые клиентам лицензии и дипломы о ее образовании оказались фальшивками. Горбунова не имела права выполнять подобные операции.

В результате часть ее пациентов получили непоправимый вред здоровью, оставшись инвалидами, а одна из них скончалась.

В соцсетях и СМИ Верди придумали много прозвищ. В их числе Хирург-потрошитель и Доктор Франкенштейн.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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