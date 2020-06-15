На продажу выставили данные россиян, застрявших за границей из-за пандемии

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на техдиректора компании DeviceLock Ашота Оганесяна.

По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля. Тогда продавец попросил за данные 240 тысяч долларов и утверждал, что в ней почти 80 тысяч строк с личной информацией. Однако никаких доказательств о существовании базы и ее подлинности продавец не привел, а через несколько дней удалил объявление.

В июне аналогичное предложение появилось от другого продавца, который утверждал, что база актуальна на текущий месяц и в ней порядка 115 тысяч строк. Стоимость оценили в 66,6 биткоина, что равняется больше чем 600 тысячам долларов.

Оганесян объяснил, что в базе есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, дата въезда и выезда из России, а также данные банковских карт и счетов. Специалист пояснил, что такие записи дадут мошенникам возможность использовать весь инструментарий – от фальшивых звонков до фишинговых писем.

При этом Оганесян отметил, что есть большая вероятность, что никакой базы нет и продавец просто пытается найти доверчивых покупателей. На это указывает высокая цена и отсутствие подтверждения подлинности данных.