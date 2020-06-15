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Директор алтайской УК похитил 2 млн рублей платежей по ЖКХ

, ИА "Амител"
Суд приговорил его к условному лишению свободы
Фото: м.екатеринбург.рф

Фото: м.екатеринбург.рф

Вынесен приговор по делу хищения средств ресурсоснабжающей организации в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Директора рубцовской управляющей компании признали виновным в присвоении более 2 миллионов рублей из платежей граждан за услуги ЖКХ.

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному запрещено заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Директор управляющей компании с августа 2016 года по август 2017 года самовольно не перечислил поступившие от собственников жилых помещений денежные средства в счет оплаты за отопление и горячее водоснабжение ресурсоснабжающей организации.

Тем самым поставщику нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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