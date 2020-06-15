Адвокат Ефремова пояснил, зачем записывали видеообращение

Михаил Ефремов трижды пытался публично извиниться перед семьей погибшего в ДТП водителя, заявил в интервью "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, журналисты каждый раз вырезали подобные обращения, в связи с чем и было принято решение записать видео.

"Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад, – утверждает Пашаев. – Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье?".

Защитник артиста также ответил на предположение о том, что видеообращение нарушает запрет на пользование интернетом, который действует при назначении домашнего ареста.

Пашаев утверждает, что запись и публикация ролика были выполнены с разрешения следователей.

Как уже сообщал amic.ru, 8 июня Михаил Ефремов, в нетрезвом виде управляя своей машиной, совершил серьезное ДТП. Водитель "Лады", в которую врезался актер, скончался от полученных травм.