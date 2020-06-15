Адвокат Ефремова пояснил, зачем записывали видеообращение

Михаил Ефремов трижды пытался публично извиниться перед семьей погибшего в ДТП водителя, заявил в интервью "Московскому комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.
По его словам, журналисты каждый раз вырезали подобные обращения, в связи с чем и было принято решение записать видео.
"Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад, – утверждает Пашаев. – Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье?".
Защитник артиста также ответил на предположение о том, что видеообращение нарушает запрет на пользование интернетом, который действует при назначении домашнего ареста.
Пашаев утверждает, что запись и публикация ролика были выполнены с разрешения следователей.
Как уже сообщал amic.ru, 8 июня Михаил Ефремов, в нетрезвом виде управляя своей машиной, совершил серьезное ДТП. Водитель "Лады", в которую врезался актер, скончался от полученных травм.
Комментарии
Конечно, тяжело. Выход из сорокалетнего запоя сам по себе чреват встречей с белочкой, да и человека убить не фунт изюма съесть. Однако, жалеть Ефремова почему-то не хочется, не мы с вами и не "тяжёлая жизнь" загнали его в многолетний запой, да и каким "героем" он в нём был. Самоназначенным лучшим "гражданином", что ему тараканы под ногами в виде каких-то там доставщиков на отечественных "консервных банках"....Может быть, именно серьёзный реальный срок станет прецедентом для правоохранителей и судов в формировании нетерпимости к пьяным "сверхчеловекам" за рулём. И именно здеь , а не на болотных площадях, простор для проявления гражданского общества, которое должно добиться равенства перед законом как правительственных чиновников, так и либерастов и богемы.