"Ты животное". Тимати раскритиковал Собчак за высмеивание Костюшкина

Репер Тимати назвал Ксению Собчак "животным" за высмеивание изнасилования Стаса Костюшкина педофилом, сообщает StarHit.

"Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Ты животное – ведь только животное может глумиться над чужим горем", – заявил музыкант.

Кроме того Тимати добавил, что если бы люди узнали "подлинную историю" Ксении, их бы она серьезно удивила. "Уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю", – добавил певец.

Как ранее сообщал amic.ru, певец Стас Костюшкин рассказал, что в восемь лет он и его друзья подверглись насилию со стороны педофила. Музыкант решил поделиться историей из-за боязни за своих детей.

Позднее телеведущая Ксения Собчак высмеяла историю изнасилования певца в выпуске своей передачи "Осторожно: новости!". Однако зрители не поняли юмора и начали критиковать знаменитость.