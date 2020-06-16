Ученые назвали ягоду, которая помогает бороться с серьезными формами рака

Вишня помогает бороться с опасными формами рака за счет большого количества антиоксидантов. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на результаты исследования специалистов из Университета штата Мичиган из США.
Основная причина пользы сладко-кисловатой ягоды – большое количество антоцианов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Состав вишни позволяет бороться с раком молочной железы, опухолями кишечника и других органов пищеварения.
При этом антоцианов, снижающих риск, в других ягодах красного цвета нет. Эксперты порекомендовали добавить в ежедневный рацион не только вишню, но и брокколи, шпинат и бобовые. Сочетание этих продуктов в разы уменьшает вероятность рака пищевода, желудка и легких.
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Чем брокколи выше других капуст?
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Вишня помогает бороться с опасными формами рака за счет большого количества антиоксидантов. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на результаты исследования специалистов из Университета штата Мичиган из США.
"По словам ученых, антоцианы, снижающие риск колоректального рака, содержатся только в вишне. В других ягодах красного цвета таких веществ нет, пишет sfera.fm."
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