Ученые назвали ягоду, которая помогает бороться с серьезными формами рака

Вишня помогает бороться с опасными формами рака за счет большого количества антиоксидантов. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на результаты исследования специалистов из Университета штата Мичиган из США.

Основная причина пользы сладко-кисловатой ягоды – большое количество антоцианов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Состав вишни позволяет бороться с раком молочной железы, опухолями кишечника и других органов пищеварения.

При этом антоцианов, снижающих риск, в других ягодах красного цвета нет. Эксперты порекомендовали добавить в ежедневный рацион не только вишню, но и брокколи, шпинат и бобовые. Сочетание этих продуктов в разы уменьшает вероятность рака пищевода, желудка и легких.