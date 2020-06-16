Туман и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 июня

Алтайский край ожидает теплый, но местами пасмурный день во вторник, 16 июня, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух прогреется от +20°C до +25°C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с. Метеорологи прогнозируют небольшие дожди и грозы в отдельных районах. Утром местами туман.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +20°C до +22°C. Преимущественно без осадков.

В последующие дни ожидаются дожди. Часть территории региона накроют и грозы.